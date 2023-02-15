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Uyarılara aldırmayan avukat MRI odasına tabancayla girdi. Kendi silahıyla kendini vurdu

Brezilya'da bir avukat kendisine yöneltilen uyarılara rağmen MRI odasına belindeki silahla girdi. Manyetik alana metal cisim sokan avukat hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 14:34
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MRI odasına silahla giren avukat hayatını kaybetti

Uyarılara aldırmayan avukat MRI odasına tabancayla girdi. Kendi silahıyla kendini vurdu
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Brezilya'da bir avukat, silahının gizlice manyetik rezonans görüntüleme (MRI) odasına sokmasının ardından aldığı yaralar sebebiyle hayatını kaybetti.

Kırk yaşındaki avukat Leandro Mathias de Novaes'in, annesiyle Laboratorio Cura'daki bir randevuya giderken kemerinin altına gizleyerek yanına bir silah aldı. 

Miami Herald'ın bildirdiğine göre; Laboratorio Cura yaptığı açıklamada, “Hem hasta hem de refakatçisi, muayene odasına girme prosedürleri hakkında uygun şekilde bilgilendirildi ve tüm metal nesnelerin çıkarılması konusunda uyarıldı” dedi ve ekledi: “Kendi kararıyla muayene odasına nesneyle giren refakatçi silahtan bahsetmedi.”

MANYETİK ALANA METAL SOKTU

MRI makineleri, sudaki hidrojen çekirdeklerini (protonları) hedefleyen güçlü manyetik alanlar (ve radyo dalgaları) oluşturarak çalışır. Protonlar manyetik alana (buzdolabı mıknatısının ürettiğinden yaklaşık bin kat daha güçlü) maruz kaldıklarında, tek bir eksende hizalanır. Bu hizalanma, MRI tarama makinesi aksı ile aynı yönelimde bir manyetik vektör oluşturur.

BMJ bilim editörü Abi Berger’in açıkladığına göre “Manyetik alana ek enerji (bir radyo dalgası şeklinde) eklendiğinde, manyetik vektör saptırılır. Hidrojen çekirdeklerinin rezonansa girmesine neden olan radyo dalgası frekansı aranan elemente (bu durumda hidrojen) ve manyetik alanın gücüne bağlıdır.” dedi.

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