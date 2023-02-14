14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Norveç istihbaratı açıkladı: Ruslar nükleer silahları denize indirdi

Norveç istihbaratı açıkladı: Ruslar nükleer silahları denize indirdi

Norveç istihbaratı, Rus gemilerinin Sovyetler Birliğinden sonra ilk kez beraberinde nükleer silahlarla denize açıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 22:05
Takip Et

Norveç Rusların nükleer silahları denize indirdiğini açıkladı

Norveç istihbaratı açıkladı: Ruslar nükleer silahları denize indirdi
+
Aa
-

Norveç istihbaratı, Rusya Kuzey Filosunun denizaltılarının ve gemilerinin, Rusya'nın nükleer kapasitesinin merkezinde yer aldığını kaydetti.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NDEN BU YANA BİR İLK

Yapılan açıklamada, Rus gemilerinin, son 30 yıldır taktik nükleer silah olmadan denize açıldıklarını ifade etti.

NORVEÇ İSTİHBARATINDAN NÜKLEER AÇIKLAMASI

Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre istihbaratın yayımladığı raporda, Rusya’nın Ukrayna’yı topyekûn işgal girişiminin başlamasından bu yana Rusya'nın saldırgan politikalarına dikkat çekildi. Raporda, "NATO ülkelerinin katılabileceği operasyonel seçeneklerde özellikle ciddi bir tehdit oluşturdukları için nükleer silahların, Rusya için önemi, ciddi ölçüde arttı" açıklaması yapıldı.

NORVEÇ'TEN RUSYA'YA DOĞAL GAZ UYARISI

Norveç, bundan önce de doğal gaz yataklarının Rusya tarafından tehlike altında olduğunu ifade etmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
1
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
2
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
3
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
4
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
5
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
6
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
7
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Kamboçya'dan Türkiye'ye 100 bin dolar değerinde insani yardım
﻿Kamboçya'dan Türkiye'ye 100 bin dolar değerinde insani yardım
﻿Kamboçya'dan Türkiye'ye 100 bin dolar değerinde insani yardım
﻿Ankaralı öğrencilerden soba seferberliği
﻿Ankaralı öğrencilerden soba seferberliği
﻿Ankaralı öğrencilerden soba seferberliği
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye'ye geliyor
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye'ye geliyor
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye'ye geliyor
﻿Erdoğan'dan Baykal ailesine taziye ziyareti
﻿Erdoğan'dan Baykal ailesine taziye ziyareti
﻿Erdoğan'dan Baykal ailesine taziye ziyareti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.