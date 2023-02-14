Norveç istihbaratı açıkladı: Ruslar nükleer silahları denize indirdi

Norveç istihbaratı, Rusya Kuzey Filosunun denizaltılarının ve gemilerinin, Rusya'nın nükleer kapasitesinin merkezinde yer aldığını kaydetti.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NDEN BU YANA BİR İLK

Yapılan açıklamada, Rus gemilerinin, son 30 yıldır taktik nükleer silah olmadan denize açıldıklarını ifade etti.

NORVEÇ İSTİHBARATINDAN NÜKLEER AÇIKLAMASI

Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre istihbaratın yayımladığı raporda, Rusya’nın Ukrayna’yı topyekûn işgal girişiminin başlamasından bu yana Rusya'nın saldırgan politikalarına dikkat çekildi. Raporda, "NATO ülkelerinin katılabileceği operasyonel seçeneklerde özellikle ciddi bir tehdit oluşturdukları için nükleer silahların, Rusya için önemi, ciddi ölçüde arttı" açıklaması yapıldı.

NORVEÇ'TEN RUSYA'YA DOĞAL GAZ UYARISI

Norveç, bundan önce de doğal gaz yataklarının Rusya tarafından tehlike altında olduğunu ifade etmişti.