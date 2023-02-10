Depremzedelere yardım götürürken silahlı yağmacıların saldırısına uğradı. Ateş açtılar kurşun yakıt deposuna isabet etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 il yerle bir olurken, yaşanan insanlık dramının yanında bir de yağma ve soygun gibi skandalların haberleri gelmeye devam ediyor.

Nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde, İstanbul’dan bir tanıdığından aldığı adrese erzak götürmek isteyen vatandaş, silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Depremzedelere yardım yetiştirmeye çalışan vatandaş, silahlı bir grubun önüne çıktığını durmadığı için üzerine ateş açıldığını anlattı.

Uğradığı saldırıda aracının ateş aldığını söyleyen vatandaş, tekerinin patladığını ve araç deposuna da kurşun isabet ettiğini görüntüledi.

O görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Vatandaşlar, depremzedeler için tek yürek olurken, ortaya çıkan yağmacılık ve şimdi de çetecilik, bu ülke ne zaman bu hale geldi dedirtiyor.