MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanan P.Söz.Onb. Alican Güneş'in kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

KAYNAK: İHA
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonunda, 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş şehit oldu. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş’taki ailesine verildi.

Van’ın Erciş ilçesinde 10'uncu Komando Tugayı 3'üncü Komando Taburu 1'inci Komando bölüğünde sözleşmeli Piyade Onbaşı olarak görev yapan Alican Güneş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Kilit operasyonunda görevlendirildi. Dün gece operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada ağır yaralandı.

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Güneş, helikopter ile Sahra Sıhhiye Hastanesine getirildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehidin acı haberi Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı.

aw055919-01.jpgŞehidin naaşının tören düzenlendikten sonra memleketine uğurlanacağı ve yarın kılınan cenaze namazından sonra toprağa verileceği belirlendi.

Ayrıca şehidin bekar ve 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

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