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MSB acı haberi verdi: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı silah kazası sonucu P.Söz.Er Adem AVUNAN'ın şehit olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 14:47
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MSB acı haberi verdi. Sözleşmeli Er Adem Avunan şehit oldu

MSB acı haberi verdi: 1 şehit
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan P.Söz.Er Adem AVUNAN'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıkladı

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

18 Şubat 2023 tarihinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Adem AVUNAN, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 07 Mart 2023 tarihinde Şehit olmuştur.

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