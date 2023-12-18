MSB açıkladı! Sınırda 46 kişi yakalandı

Kaynak: AA
MSB açıkladı! Sınırda 46 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişi yakalandı. Yakaların 3’ünün FETÖ, 2’sinin terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi X hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 5'i terör örgütü mensubu 46 kişinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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