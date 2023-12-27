Bakan Güler açıkladı: Irak ve Suriye'de 59 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA
Bakan Güler açıkladı: Irak ve Suriye'de 59 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 71 hedefe düzenlenen hava harekatlarında 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güler, yurt içi ve sınır ötesi birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı ve terörle mücadeledeki faaliyetler ve planlar hakkında bilgi verdi.

Güler, Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit edilmesinin acısını dile getirerek, “Bu evlatlarımızın intikamını aldık, almaya devam ediyoruz. En ağır şekilde almaya da devam edeceğiz. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa, milletimize başsağlığı diliyorum. Bu teröristler bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Onlara değecek kadar teröristi en kısa sürede etkisiz hale getireceğiz” dedi.

Güler, terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini vurgulayarak, “Milli Savunma Bakanlığı olarak devletimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği için görevlerimizi başarıyla yerine getirdik. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, huzurlu bir 2024 diliyorum. 2024 yılının ‘Türkiye Yüzyılı’ olması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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