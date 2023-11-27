MSB duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde iki askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığı iki askerimizin de yaralandığı bilgisini verdi.

KAYNAK: İHA
MSB duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonundan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı operasyona dair yaptığı açıklamada, iki askerimizin şehit olduğunu iki askerimizin de yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Asb. Üçvş. Necdet Çalış ve P. Söz. Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”

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