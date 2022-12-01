﻿MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığından geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadesi kullanıldı. (AA)
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