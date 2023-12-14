MSB duyurdu: Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
MSB duyurdu: Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada yurt içi ve dışında 43 teröristi öldürdüğünü açıkladı. MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK’nın PKK, DEAŞ, FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı operasyonlarını sürdürdüğünü açıkladı.

Aktürk, Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarının 11 Aralık’ta bombalandığını ve 3 teröristin teslim olduğunu belirtti. Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’i de andı.

Aktürk, Suriye’de de teröristlere karşı mücadele ettiklerini ve 19 teröristi öldürdüklerini ifade etti. Aktürk, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için çalıştıklarını ve Suriyelilerin güvenli bir şekilde geri dönmelerine yardımcı olduklarını kaydetti.

Aktürk, sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 227 kişiyi yakaladıklarını ve bunlardan 7’sinin terörist olduğunu bildirdi. Aktürk, ayrıca 143 kilogram uyuşturucu ele geçirdiklerini ve sınır güvenliği için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Aktürk, TSK’nın terörle mücadele ve hudut güvenliği dışında bölgesel ve küresel barışa da katkıda bulunduğunu vurguladı. Aktürk, Filistin’deki şiddeti kınadıklarını ve Gazze’ye insani yardım gönderdiklerini anlattı. Aktürk, Türkiye’nin Doğu Kudüs’ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletini desteklediğini belirtti.

Aktürk, son olarak savunma sanayinde yerli ve milli projelerin geliştirildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda öncülük ettiğini söyledi.

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