MSB: "Gara ve Kandil’e düzenlenen hava harekatıyla 12 terör hedefi vuruldu”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları icra edildiğini, icra edilen hava harekatları ile 12 hedef imha edildiğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
MSB: "Gara ve Kandil’e düzenlenen hava harekatıyla 12 terör hedefi vuruldu”

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 7 Kasım 2023 saat 18.00’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 12 hedef imha edilmiştir” denildi.

Açıklamada, “İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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