MSB. Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA
MSB. Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekat alanına sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 9 askerimizin intikamı alınmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi" ifadelerini kullandı. Bakanlık açıklamasının devamında, "Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

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