MSB'den ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerinin ikinci turunun dün Washignton'da icra edildiği belirtildi.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara’da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD’de icra etmişlerdir.

MSB'den ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin açıklamaHeyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır. Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır” denildi.