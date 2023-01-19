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MSB'den ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin F-35 istişarelerine devam edeceğini bildirdi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 20:50
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MSB'den ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama

MSB'den ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama
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Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerinin ikinci turunun dün Washignton'da icra edildiği belirtildi. 

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara’da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD’de icra etmişlerdir.

MSB'den ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin açıklamaHeyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır. Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır” denildi. 

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