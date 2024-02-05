MSB’den ‘Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK’ konulu podcast

Kaynak: AA
MSB’den ‘Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK’ konulu podcast
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mehmetçiğin faaliyetlerine ilişkin "Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK" konulu podcast yayınladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mehmetçiğin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı podcast, MSB Mobil Uygulaması üzerinden erişime açıldı.

Bakanlığın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "6 Şubat depreminin ilk anından itibaren Mehmetçiğin bölgede gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini anlattığımız, 'Asrın Felaketinin İlk Gününde TSK' konulu podcast, MSB Mobil Uygulaması'nda yayınlandı. Sizler de mobil uygulamamızı ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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MSB Mobil Uygulaması'na akıllı cihazların uygulama mağazalarından ücretsiz erişim sağlanabiliyor.

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