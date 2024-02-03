Komandolar kıyasıya yarıştı. MSB görüntüleri paylaştı

Bakanlığın açıklamasına göre, 23-30 Ocak tarihleri arasında yapılan “2’nci Dönem Ordu Komando Kol Yarışması” 14’üncü Komando Tugay Komutanlığı Cevat Paşa Kışlası’nda gerçekleşti.

2’nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde görev yapan 21 komando birliğinden 18 subay, 7 astsubay, 128 uzman erbaş ve 224 sözleşmeli er olmak üzere toplam 377 personelin yarıştığı etkinlikte, 4’üncü Komando Tugayı birinciliği, 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ikinciliği ve 7’nci Komando Tugayı da üçüncülüğü elde etti. Paylaşımda, komandoların katıldığı kol yarışmasının görüntüleri de paylaşıldı.