MSB'den Biden'ın F 16 mektubu sonrasında ilk açıklama

TBMM'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasının ardından ABD'den ilk gelen açıklama Beyaz Saray'ın bu adımdan memnun olmasıydı. Atılan bu adım sonrasında ABD Başkanı olan Joe Biden, ABD kongresine bir mektup göndererek Türkiye'ye 20 milyar dolarlık Lockheed Martin F-16 uçağı ve modernizasyon kiti satışının onaylanması çağrısında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MSB kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden'in Türkiye'ye F-16 satışına onay verilmesi için kongreye yazdığı tavsiye mektubuyla ilgili şunları söyledi:

"F-16 tedariki konusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın acil harekat ihtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 uçağa Viper modernizasyonu için istek mektupları ilk olarak 30 Eylül 2021'de ABD Savunma İşbirliği Ofisi'ne iletilmiştir.

Halihazırda her iki projenin teklif ve kabul mektupları için resmi kongre onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir.

ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİ İDDİALARI

Bakanlık kaynaklarından ABD'nin Suriye'den birliklerini çekeceğine yönelik iddialara "Bu konuda resmi açıklamaları beklemek lazım. Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz savunma ve güvenlik konularında bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz" açıklaması geldi.