MSB’den Doğu Akdeniz’deki uçak gemilerine ilişkin açıklama: ABD'nin faaliyetleri yakın takibimizde

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, ABD’nin Akdeniz’e gönderdiği uçak gemilerine ilişkin soruya “Belirli periyotlarla uçak gemisi görev grubu buralarda görev icra ediyor. ABD'nin faaliyetleri yakın takibimizde” dedi.

MSB’den Doğu Akdeniz’deki uçak gemilerine ilişkin açıklama: ABD'nin faaliyetleri yakın takibimizde

Hamas İsrail savaşı dünya gündeminde sıcaklığını korurken geçtiğimiz günlerde ABD'nin Doğu Akdeniz'e USS Gerald R. Ford uçak gemisini yollaması hakkındaki soruya yanıt veren Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD’NİN FAALİYETLERİ YAKIN TAKİBİMİZDE

Aktürk, “Belli periyotlarla uçak gemisi görev grubu buralarda görev icra ediyor. ABD’nin faaliyetleri yakın takibimizde. ABD bir görev grubu daha görevlendirdiğini açıkladı. O uçak gemisi görev grubu daha gelmedi. ABD'li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, ‘Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar.” diye konuştu.

“MASUM SİVİLLERİN KATLEDİLMESİ TÜM İNSANLIĞIN BİTTİĞİ NOKTADIR”

Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırıya ilişkin Aktürk, “Çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin, uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır.” diye konuştu.

“ÇATIŞMALAR BİR AN ÖNCE SON BULMALI”

Saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Aktürk, “İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların bir an önce son bulmasının bölge ve dünya barışı adına büyük önem taşıdığını, Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve kalıcı çözüm için karşılıklı olumlu adımların atılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.” ifadesini kullandı.

“TOPLAM 1682 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Aktürk, terörle mücadele harekatlarında gelinen son duruma ilişkin ise “Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 42 teröristle birlikte, bu yıl içerisinde toplam 1682 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” açıklamasında bulundu.

Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerine yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini aktaran Aktürk, “1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 400 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılıkla 26’sı son bir haftada olmak üzere 1272 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” dedi.

Tuğamiral Aktürk, hudutların teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemleriyle korunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 633 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9’u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir. 4 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 863’e yükselmiştir. Bu şahıslardan 382’si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 548 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 176 bin 338 olmuştur.”

ABD’NİN BÖLGEYE SEVK ETTİĞİ UÇAK GEMİSİ GÖREV GRUPLARI

İsrail saldırısı sonrasında Filistin’e yönelik Türkiye’den yapılması planlanan yardım çalışmalarında Milli Savunma Bakanlığı'nın alacağı görevlere ilişkin soru üzerine MSB kaynakları, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır.” açıklaması yaptı.

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğunu vurguladı.

ABD'nin ikinci bir uçak gemisi görev grubunun Doğu Akdeniz’e geleceğine yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine kaynaklar, savunma ve güvenlik konusunda bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiklerini, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Birçok ülkenin uzun yıllardır bölgeye yakından ilgi ve alaka gösterdiğini ifade eden kaynaklar, “Belli periyotlarla uçak gemisi görev grubu buralarda görev icra ediyor. ABD bir görev grubu daha görevlendirdiğini açıkladı. O uçak gemisi görev grubu daha gelmedi. ABD'li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, ‘Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.” yanıtını verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik soru üzerine de TSK’nın planlı eğitim ve tatbikatlarının kararlılıkla devam ettiğini belirten kaynaklar, “TSK'nın Türkiye ve KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz Doğu Akdeniz’de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak, varlık gösterme ve eğitim, tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.” dedi.

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