Millî Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye'nin kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 6 hedefin imha edildiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Millî Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye'nin kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MSB, 'Terörist hedeflerini yok etmeye devam' notuyla duyurdu. Teröristlere ait petrol tesisi imha edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere saat 22.00'de hava harekatları icra edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir."

Açıklamada, icra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

640xauto.jpg

Öne Çıkanlar
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Son Haberler
Bakan Koca eşine iğne yapan erkek hemşireyi döven şüpheli hakkında yeni kararı duyurdu Yaşam
Bakan Koca eşine iğne yapan erkek hemşireyi döven şüpheli hakkında yeni kararı duyurdu
Siverek’te taşlı sopalı kavga: 3 yaralı Yaşam
Siverek’te taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Biden ile Netanyahu, telefonda görüştü Dünya
Biden ile Netanyahu, telefonda görüştü
İstanbul metrosunda 'Ben devletim' kavgası Gündem
İstanbul metrosunda 'Ben devletim' kavgası
Düğünde 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmada cinayet zanlısının ifadesi ortaya çıktı Gündem
Düğünde 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmada cinayet zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Güntekin Onay'ın İsmail Kartal yorumu gündem oldu: Ne olacak merak ediyorum Spor
Güntekin Onay'ın İsmail Kartal yorumu gündem oldu: Ne olacak merak ediyorum