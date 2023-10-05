MSB’den dost ve müttefik ülkelere PKK/YPG uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısı sonrası sınır ötesi operasyon sinyali vererek, dost ve müttefik ülkelere PKK/YPG'ye ilişkin uyarıda bulundu.

MSB’den dost ve müttefik ülkelere PKK/YPG uyarısı

İçişleri Bakanlığı’na geçen pazar günü düzenlenen terör saldırısı sonrası Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken açıklama.

Haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “Askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzı var. Tek seçenek kara harekatı değil” dedi. Aktürk’ün açıklamaları şöyle:

– Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1388’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 731’e ulaşmıştır.

PKK/YPG MEŞRU HEDEFİMİZDİR

– Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim’de hava harekatları icra edilmiştir. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

– Daha önce gereken yer ve zamanlarda, gerekli operasyonlar yapıldı, şu anda yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. PKK/YPG aynı terör örgütüdür, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler meşru hedefimizdir.

– Askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzı var. Tek seçenek kara harekatı değil.

– Başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin bu teröristlerin yakınlarında bulunmamaları gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı’nda, İçişleri, Dışişleri bakanlarıyla MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı’nın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, genel bir güvenlik değerlendirmesi ve istişare toplantısıydı.

İlgili Haberler
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi
Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Kedi Müzesi Beşiktaş’ta kapılarını açtı Kültür Sanat
Kedi Müzesi Beşiktaş’ta kapılarını açtı
Barcelona'ya Lewandowski şoku Spor
Barcelona'ya Lewandowski şoku
Rüyada sigara görmek ne demek? Rüyada sigara görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada sigara görmek ne demek? Rüyada sigara görmek neye işaret?
Pakistan yıllar önce gelen Afganları gönderme kararı aldı. Suriyeliler, Afganlar gönderilemez diyenlere duyurulur Gündem
Pakistan yıllar önce gelen Afganları gönderme kararı aldı. Suriyeliler, Afganlar gönderilemez diyenlere duyurulur
4 öğretmenin can verdiği kazada bilirkişi raporu hazırlandı: 2 kurum kusurlu Gündem
4 öğretmenin can verdiği kazada bilirkişi raporu hazırlandı: 2 kurum kusurlu
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Gündem
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Irak’taki düğün faciasında can kaybı 122'ye yükseldi Dünya
Irak’taki düğün faciasında can kaybı 122'ye yükseldi