MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu

MİT, Ankara'da düzenlenen terör saldırının ardından Suriye'de PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depolarını vurdu.

KAYNAK: AA
MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın 1 Ekim'de Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde düzenlediği terör saldırısının ardından Suriye'de operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/YPG terör örgütüne ait silah ve mühimmat depoları vuruldu.

MÜHİMMAT DEPOLARI YOK EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; operasyonlara hız veren MİT, PKK/YPG'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.

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Ankara saldırısının Suriye'de planlandığını ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından MİT, terör örgütünün Suriye'deki sözde askeri tesislerine ve yönetici kadrolarına operasyon düzenledi.

Operasyonda PKK/YPG'nin silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaları imha edildi.

Operasyonların hedefe ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği öğrenildi.

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