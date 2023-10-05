MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın 1 Ekim'de Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde düzenlediği terör saldırısının ardından Suriye'de operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/YPG terör örgütüne ait silah ve mühimmat depoları vuruldu.

MÜHİMMAT DEPOLARI YOK EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; operasyonlara hız veren MİT, PKK/YPG'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.

Ankara saldırısının Suriye'de planlandığını ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından MİT, terör örgütünün Suriye'deki sözde askeri tesislerine ve yönetici kadrolarına operasyon düzenledi.

Operasyonda PKK/YPG'nin silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaları imha edildi.

Operasyonların hedefe ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği öğrenildi.