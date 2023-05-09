MSB’den Tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Türkiye’nin girişimleri sonucu 'tahıl koridoru'nun yeniden işler hale geldiği açıklandı.

MSB’den Tahıl koridoru açıklaması

Ukrayna’nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz'deki tahıl koridoru anlaşmasını durdurduğunu ileri sürmüştü. Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Rusya’nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz’deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durduğunu belirtmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığı ve ‘tahıl koridoru’nun yeniden işler hale getirildiği bildirildi.

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10- 11 MAYIS'TA GÖRÜŞME YAPILACAK

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Türkiye'nin ev sahipliğinde 10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile ikili ve çok taraflı görüşmeler yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu görüşmelerde; dünya gıda arzı ve güvenliği açısından hayati önem taşıyan 'tahıl koridoru'nun hızlı, güvenli ve etkin olarak işletilmesi ile gıda fiyatlarında istikrarın sağlanarak ihtiyaç sahibi ülkelerin zarar görmelerinin önüne geçilmesi adına tahıl anlaşmasının uzatılması, çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşleri için detaylı ve emniyetli bir tahliye planı oluşturulması konuları ele alınacaktır" denildi.

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(Kaynak: DHA)

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