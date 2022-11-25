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MSÜ 2023 sınavı ne zaman? MSÜ 2023 sınavı başvurular ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi sonrasında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihleri belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na girecek olan askeri öğrenci adaylar, MSÜ 2023 sınavının ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, MSÜ 2023 sınavı ne zaman? MSÜ 2023 sınavı başvurular ne zaman başlayacak?

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 10:27
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MSÜ 2023 sınavı ne zaman? MSÜ 2023 sınavı başvurular ne zaman başlayacak?

MSÜ 2023 sınavı ne zaman? MSÜ 2023 sınavı başvurular ne zaman başlayacak?
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının ne zaman olacağı araştırılıyor. ÖSYM’nin 2023 sınav takvimini yayınlamasının ardından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 sınavları araştırılıyor. Peki, MSÜ 2023 sınavı ne zaman? MSÜ 2023 sınavı başvurular ne zaman başlayacak?

Milli Savunma Üniversitesi'nde askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavına girecek olan adaylar için 2023 yılı sınav takvimi belli oldu.

2023 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

2023 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

MSÜ başvuru işlemleri, 13 Ocak - 7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 21 Şubat 2023 olarak belirlendi.

2023 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları ise 13 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

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