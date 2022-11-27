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Yüzde 127’leri aşan zam vatandaşı da sanayiciyi de bitirdi. Faturasını ödeyemeyenlerin sayısı katlanıyor

Geçen yılbaşında yüzde 127’yi bulan elektrik zammının ardından faturasını ödeyemeyenlerin sayısı katlandı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 09:12
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Faturasını ödeyemeyenlerin sayısı katlanıyor. Yüzde 127’leri aşan zam vatandaşı da sanayiciyi de bitirdi

Yüzde 127’leri aşan zam vatandaşı da sanayiciyi de bitirdi. Faturasını ödeyemeyenlerin sayısı katlanıyor
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Geçen yıl 1 Ocak’ta yapılan ve Cumhuriyet tarihinin bir defada yapılmış en yüksek elektrik zammı olan yüzde 127’lik artışın ardından yurttaşlar faturalarını ödeyememeye başladı. Ödeme yapabilenler ise günü geçtikten sonra karşılayabiliyor. CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, fahiş zammın ardından faturasını ödeyemeyen abonelere ilişkin Bilgi Edinme Yasası kapsamında başvuruda bulundu. Bakanlığın verdiği yanıt, yılbaşındaki fahiş zammın ardından vatandaşların faturalarını ödeyemediğini ortaya koydu.

Akın, yanıt hakkında BirGün’den Hüseyin Şimşek'e şunları anlattı: “Zam faturalara şubat itibarıyla yansımaya başladı. Ocakta 553 bin 917’si konut abonesi olmak üzere toplam 730 bin 701 abone faturasını süresi içinde ödeyemedi. Şubatta 859 bin 532’si konut abonesi olmak üzere toplam 1 milyon 39 bin 646 abone faturasını belirlenen sürede ödeyemedi. Buna göre faturasını ödemekte zorlanan konut abone sayısı yüzde 55,1 oranında arttı. Tüm abone gruplarında faturasını zamanında ödeyemeyen abone sayısı ise toplamda yüzde 42,2 olarak gerçekleşti. Martta 987 bin 453’ü konut abonesi olmak üzere toplam 1 milyon 245 bin 391 abone faturasını ödeyemedi. Buna göre faturasını ödemekte zorlanan konut abone sayısı iki ayda yüzde 78,2 arttı. Tüm abone gruplarında faturasını zamanında ödeyemeyen abone sayısı ise toplamda yüzde 70,4 oldu.”

SANAYİDE ARTIŞ YÜZDE 185

Zammın sanayiyi de vurduğunu kaydeden Akın, şöyle dedi: "Sanayide faturasını zamanında ödeyemeyen abone sayısı bin 584’ten 4 bin 519’a yükselerek yüzde 185,3 oranında arttı. Ödeyemeyen tarımsal sulama abonelerinin sayısı 14 bin 866’tan 28 bin 243’e çıkarak yüzde 89,9 oranında arttı.”

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