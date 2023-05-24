MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihler nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığından Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihlerine ilişkin açıklama geldi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihler nasıl yapılır?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihler nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi MSÜ için tercih işlemleri devam ediyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihler nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 29 Mayıs saat 23.59'a kadar sürecek. Bakanlık tarafından yapılan ilk açıklamada tercihler 25 Mayıs'ta sona erecekti.

Buna göre; 2023 MSÜ tercihleri 29 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 29 Mayıs saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

2023 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

MSÜ tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu haziran ayının üçüncü haftası açıklanması bekleniyor.

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