Mübarek Noel…

Yılbaşı dönüm noktasıdır. Bitiş değil başlangıçtır.

Bu gün 01.01.2025 Ya Allah Bismillah. Bir miladi yıl daha geride kaldı. Yeni yıl bereketiyle hoşgeldi. Aynı zamanda, üç ayların da ilk günü. Önümüzdeki Perşembe akşamı Regâib Gecesi. Ne güzel tesadüfler. Bizleri bu günlere bir kez daha ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun.

Geçen her yıl, hatta her dakika biraz daha ölüme yaklaşıyoruz. Buna rağmen Rabbimize, ailemize, çevremize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı ihmal edebiliyoruz. Hata ve yanlışlar ile gönül dünyamızı kirletebiliyoruz. Bu yıl, her anın kıymetini bilmek, geçmişimizi muhasebe etmek, geleceğimizi ise iyilik ve hayır üzere planlamak nasip olsun. Benim çok acayip değişikliklerim görünüyor. Heyecanlıyım. Allah yoldaşımız olsun.

Yılbaşını çok yönlü bir lütuf olan, kar ile karşılamak isterdik. Ama Egede zor.

Geçen hafta, yani yıbaşı arifesi kutu kutu hediyeler aldı yürüdü. Maddi olarak diplere vuruldu. Her yer ışıl ışıldı. Göz kamaştırıcı. İndirimler, gizli gizli bindirimler. Allah keselere bereket versin.

Büyükşehirlerde yılbaşı ağacı olmayan pek ev görmedim. Bu alakasız masraf hanelere sızmış. Pozitif enerji veriyorsa canlar sağolsun. Çocuğunuzu, tombiş bir hediye kuryesinin, ağacın altına paket bırakacağına inandırmadığınız sürece sıkıntı yok. Yılbaşları genelde, içmeler, şişmeler, partiler, belki seyahatlerle kutlanıyor. Kutlu olsun.

Biz; ‘Yeni yıla nasıl girersen bütün yılın öyle geçer.’ kafasındayız. Ailecilik, birlik-beraberlik, aklı başındalık, mütevazi yeme-içme, huzur, dua ve dinlenmişlik çabalarız. Dürüst olayım, ben gitmek istediğim bir yer olmadığı için kalanlardanım. Hayatımdaki en steril, en konforlu, en gerçek mekan evim. Ne yapabilirim ki?

Çocuklar yaramazlıkçı. Kısmen adapte. Jenerasyon farkından sokağa fışkırma meyilliler. Gençlikleri, deli kanları, haklı mazeretleri. Yine de 00:30 a kadar bizleri idare ediyorlar, şükür. Yapacak birşey yok. Karşılıklı empati, birbirine sempati.

Bazıları için yılbaşı duygusal bir büyüteç gibidir. Seviliyorsanız ve mutluysanız yılbaşında, sevildiğinizi daha da çok hisseder ve daha mutlu olursunuz. Ama yalnız ve sevgisiz hissediyorsanız, büyüteç devreye girer ve durumu daha da mutsuz edici kılar.

Yılbaşı iyidir, ümittir. Zaten her türlü geleneksel gelenekler geleneklerine bayılırım. Yaşatmaya çalışırım. Lakin yılbaşı aslında sadece, koca, yaşlı, şişko dünyanın kendi etrafında dönüm günü.

Diliyorum. 2025 hepimize sağlık, mutluluk ve refah getirsin.