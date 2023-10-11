Mübarek otu doğum sürecindeki ağrı ve sancıya iyi gelir

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mübarek otu; Doğum sürecindeki ağrı ve sancıyı hafifletir.

DOĞUM SANCISI NEDİR?

Rahim, ucunda rahim ağzı olan, yanlarında da fallop tüpleri bulunan, kasılma yeteneği bulunan bir kadın üreme organıdır. Rahim kas yoğunluğu açısından vücudun en güçlü organlarından biridir.

Bebeklerin anne karnında gelişimini sağlaması ve tamamlaması için gerekli ortamı oluşturur, bebeği dışarıdan gelecek darbelere karşı içindeki amniyon sıvısı ile birlikte korur ayrıca bebeklerin dünyaya gelmesi için kasılma ile itici gücü sağlayan bir organdır. Bu kasılmalar doğum sancısı olarak anne tarafından hissedilir.

Doğum sancısı karında, tüm gövdede, pelvik bölgede, mesane ve bağırsaklarda hissedilmektedir.

MÜBAREK OTU NASIL KULLANILIR?

Her bitki gibi Meryem ana otu da bilinçli bir şekilde kullanılması gereken bir bitkidir. Kullanım amacına göre hazırlanma şekli değişebilir. Doktor kontrolünde düzenli bir şekilde kullanılması tavsiye edilir. Bu bitkisel desteğin hazırlanışı;

Hamile kalmak isteyenler, otu su dolu bir cam sürahinin içerisinde 1 gün süreyle bekletilir. Kadınlar yumurtlama döneminden birkaç gün önce içmeye başlar.

Doğumunu rahat yapmak isteyenler, suyu geldiği zaman ya da süreç başlamadan hemen önce otun içinde bulunduğu 1 bardak suyu içer.

İdrar kaçırma sorunu yaşayanlar, bu otun bulunduğu suyu kür olarak her gün 1 bardak içebilir. Bu durum, sıkıntıların azalmasına yardımcı olur.

Cildinde yara, sivilce ve akne olanlar ise, ot suda bekletildikten sonra her akşam sorunlu bölgeye sürülüp 5 dakika bekletilir. Durulanmaması gerekir. Düzenli kullanımda iyileşme görülür.