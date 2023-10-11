Mübarek otu ishale iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan ishale iyi gelen mübarek otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mübarek otu ishale iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ishale iyi gelen mübarek otunun faydaları dikkat çekti.

İSHAL NEDİR?

İshal (diyare), virüs ya da kontamine olmuş yiyeceklerinin bağırsak hareketlerini bozması ile dışkılamanın normalden daha sık (24 saatte 3 ve daha fazla) ve cıvık olması durumudur. İshalin seviyeleri bulunmaktadır, hafif olması durumunda ishale iyi gelen besinler ile ishal kontrol altına alınabilir.

İSHAL BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Gevşek ve sıvı dışkılama

-Mide bulantısı ve kusma

-Ateş

-Acil dışkılama isteği

-Su kaybı

-Halsizlik

-Dışkıda kan

-Dışkıda mukus

-Bağırsakları kontrol edememe ve dışkıyı kaçırma da ishal belirtisi olarak ortaya çıkar.

MÜBAREK OTU NASIL KULLANILIR?

Her bitki gibi Meryem ana otu da bilinçli bir şekilde kullanılması gereken bir bitkidir. Kullanım amacına göre hazırlanma şekli değişebilir. Doktor kontrolünde düzenli bir şekilde kullanılması tavsiye edilir. Bu bitkisel desteğin hazırlanışı;

Hamile kalmak isteyenler, otu su dolu bir cam sürahinin içerisinde 1 gün süreyle bekletilir. Kadınlar yumurtlama döneminden birkaç gün önce içmeye başlar.

Doğumunu rahat yapmak isteyenler, suyu geldiği zaman ya da süreç başlamadan hemen önce otun içinde bulunduğu 1 bardak suyu içer.

İdrar kaçırma sorunu yaşayanlar, bu otun bulunduğu suyu kür olarak her gün 1 bardak içebilir. Bu durum, sıkıntıların azalmasına yardımcı olur.

Cildinde yara, sivilce ve akne olanlar ise, ot suda bekletildikten sonra her akşam sorunlu bölgeye sürülüp 5 dakika bekletilir. Durulanmaması gerekir. Düzenli kullanımda iyileşme görülür.

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