Muçi geçmişi sildi

Kaynak: Haber Merkezi
Muçi geçmişi sildi
Ankaragücü galibiyetinin ardından konuşan Beşiktaşlı Ernest Muçi'den flaş itiraf geldi.

"Biz iyi, kaliteli bir takımız" diyen Muçi şöyle devam etti: Kolay gol yeme sıkıntısını yaşıyorduk. Bugün onu yapmadık. Böyle devam edeceğiz. Odaklanacağız, geçmişi unutup mümkün olduğunda en iyisini yapmaya çalışacağız."

Beşiktaş'ın yıldızı sözlerine şöyle devam etti: Bugün oynadığım pozisyonda, elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Boşluklardan faydalanmaya çalıştım. Ama takım olarak iyi oynadık. Bu standardı korumalıyız. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmeliyiz.

Taraftar ilk günden beri bana çok büyük destek gösteriyor. Onlara teşekkür ederim. Daha fazlasını verebilmek için çalışıyoruz. Kalan maçlarda onları ve kendimizi mutlu etmek için tüm maçları kazanmaya çalışacağız.

Video beinSports'tan alınmıştır.

İlgili Haberler
Beşiktaş yine attı. Taraftarlar rahatladı
Beşiktaş yine attı. Taraftarlar rahatladı
Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi. Duyanlar diken diken oldu
Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi. Duyanlar diken diken oldu
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık. Maçı bıraktı gitti
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık. Maçı bıraktı gitti
Beşiktaş ölü toprağını üstünden attı. Gelen gol taraftarları coşturdu
Tüpraş Stadyumu'nda incin top oynuyor. Beşiktaş yönetimine büyük şok
Son Haberler
Serdar Ortaç sahnede ayakta duramadı. Dinleyicilerine play-back yaptı Gündem
Serdar Ortaç sahnede ayakta duramadı. Dinleyicilerine play-back yaptı
Kolombiya, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyor Dünya
Kolombiya, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyor
Pilotun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliği görenleri şaşırttı Video
Pilotun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliği görenleri şaşırttı
Hızla çarptığı yaşlı adamı metrelerce savurdu. O anlar kamerada Gündem
Hızla çarptığı yaşlı adamı metrelerce savurdu. O anlar kamerada
Tek hareketle hırsızları kaçıran adam sosyal medyada gündem oldu Video
Tek hareketle hırsızları kaçıran adam sosyal medyada gündem oldu
Temizlik işçisinden eşine romantik jest: Şarkı söyleyen gençleri dinletti Video
Temizlik işçisinden eşine romantik jest: Şarkı söyleyen gençleri dinletti