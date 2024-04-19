Muçi geçmişi sildi

"Biz iyi, kaliteli bir takımız" diyen Muçi şöyle devam etti: Kolay gol yeme sıkıntısını yaşıyorduk. Bugün onu yapmadık. Böyle devam edeceğiz. Odaklanacağız, geçmişi unutup mümkün olduğunda en iyisini yapmaya çalışacağız."

Beşiktaş'ın yıldızı sözlerine şöyle devam etti: Bugün oynadığım pozisyonda, elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Boşluklardan faydalanmaya çalıştım. Ama takım olarak iyi oynadık. Bu standardı korumalıyız. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmeliyiz.

Taraftar ilk günden beri bana çok büyük destek gösteriyor. Onlara teşekkür ederim. Daha fazlasını verebilmek için çalışıyoruz. Kalan maçlarda onları ve kendimizi mutlu etmek için tüm maçları kazanmaya çalışacağız.

Video beinSports'tan alınmıştır.