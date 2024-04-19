Tüpraş Stadyumu'nda incin top oynuyor. Beşiktaş yönetimine büyük şok

Selahattin Ekrekli
Tüpraş Stadyumu'nda incin top oynuyor. Beşiktaş yönetimine büyük şok
Ankaragücü'nü ağırlayacak Beşiktaş'ta stattaki boşluklar dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Art arda yaşanan kötü sonuçlar nedeniyle geçtiğimiz hafta Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda takımın başında Serdar Topraktepe yer alacak.

Her ne kadar Beşiktaşlı taraftarlar Serdar Topraktepe’ye desteklerini dile getirsede stattaki dev boşluklar dikkat çekti.

Karşılaşmanın başlamasına 1 saatten az bir zaman kalırken stadın çok fazla dolması beklenmiyor.

İlgili Haberler
A Milli Takım iddiası. İtalyanlar açıkladı
A Milli Takım iddiası. İtalyanlar açıkladı
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den müjde
Ali Koç'un hareketi Eda Erdem'i şaşkına uğrattı. İltifatlar ardı ardına geldi
Fenerbahçe için Sevil Becan adaylığını açıkladı
Fenerbahçe için Sevil Becan adaylığını açıkladı
Antalya kırmızı alarma geçti
Antalya kırmızı alarma geçti
Milli takımın aday kadrosu açıklandı. Tarihte bir ilk yaşanacak
TFF’den flaş karar. Pazar günkü maç salıya alındı
Mesut Özil Arda Güler için 'Erken' dedi
Mesut Özil Arda Güler için 'Erken' dedi
Sadettin Saran'dan Ali Koç'a ültimatom
Son Haberler
Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Gündem
Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Kartlı ödemeler 1 trilyon lirayı aştı. Vatandaş karta sarıldı Ekonomi
Kartlı ödemeler 1 trilyon lirayı aştı. Vatandaş karta sarıldı
Küçük çocuklar dondurma kamyonunu protesto etti Gündem
Küçük çocuklar dondurma kamyonunu protesto etti
A Milli Takım iddiası. İtalyanlar açıkladı Spor
A Milli Takım iddiası. İtalyanlar açıkladı
Kuveyt'ten Filistin açıklaması Dünya
Kuveyt'ten Filistin açıklaması
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den müjde Spor
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Serdar Topraktepe'den müjde