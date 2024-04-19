Tüpraş Stadyumu'nda incin top oynuyor. Beşiktaş yönetimine büyük şok

Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Art arda yaşanan kötü sonuçlar nedeniyle geçtiğimiz hafta Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda takımın başında Serdar Topraktepe yer alacak.

Her ne kadar Beşiktaşlı taraftarlar Serdar Topraktepe’ye desteklerini dile getirsede stattaki dev boşluklar dikkat çekti.

Karşılaşmanın başlamasına 1 saatten az bir zaman kalırken stadın çok fazla dolması beklenmiyor.