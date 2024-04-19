Beşiktaş yine attı. Taraftarlar rahatladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş Başkent temsilcisi Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta ikinci yarı devam ederken Beşiktaş'tan bir gol daha geldi.

67. dakikada Rashica'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Muleka farkı ikiye çıkardı.

Geçtiğimiz hafta Samsunspor maçında uzun bir süre 1-0 önde olan ancak daha sonrasında gelen gol ile 1 puana razı gelen Beşiktaş taraftarları ikinci gol ile büyük bir sevinç yaşadı.