Mucize faydaları ortaya çıkan bitki her derde deva. Yıllarca çöpe atılarak hata yapıldı

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Yıllarca çöpe atarak hata yapılan ve mucize faydalarıyla dikkat çeken mısır püskülü bir hastalığa çare olmasıyla dikkat çekti.

Mısır püskülüyle ilgili detaylar…

MISIR PÜSKÜLÜ NEDİR?

Mısır ipeği, mısır başaklarının bir parçası olarak büyüyen parlak, ipliğe benzer, zayıf lifler olan yaygın bir Stigma maydistir; mısır koçanının ucundan çıkıntı yapan ipeksi liflerin püskülü veya püskülü. Kulak, kabuk adı verilen değiştirilmiş yapraklarla çevrilidir.

MISIR PÜSKÜLÜ FAYDALARI NELERDİR?

Mısır püskülüyle İçeriğinde C ve K vitaminleri ile çinko, bakır, demir, potasyum gibi önemli mineraller bulunmaktadır.

Mısır püskülü böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarında, sindirim sistemi, diyabet, saç ve cilt sorunlarında tedaviye yardımcı olarak kullanılmaktadır.

Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi de bulunmaktadır.

Mısır püskülü kullananlar, bunun sadece tedaviye yardımcı bitkisel bir çözüm olduğunu, tedavi görüyorlarsa tüketmeden önce doktorlarına sorarak tavsiye almaları gerektiğini unutmamalıdırlar.

Mısır püskülü idrar yolu enfeksiyonu ve iltihabı için iyi bir yardımcıdır. Etkili bir idrar söktürücü olması sebebiyle mısır püskülü böbrek taşı düşürülmesi, idrar yollarındaki enfeksiyonların temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca yeni böbrek taşı oluşumunu da önleyici faydası vardır.

İdrar söktürücü özelliğiyle vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırır. Bu bakımdan zayıflamak isteyenler için diyete yardımcıdır.

Mısır püskülü adet söktürücü olarak da kullanılmaktadır.

Mısır püskülü saç bakımı ve akne tedavisi sürecinde cilt için de faydalıdır.

Kan basıncını düşürerek ve dengeleyerek tansiyon sorunlarına olumlu etki yapmaktadır.

Rahatlatıcı etkisiyle kronik yorgunluk için kullanılabilir.

İdrarı artırıp söktüğü ve ödem attırdığı için, detoks amaçlı da yararlanılabilmektedir. Bu şekilde eklemlerdeki birikintilerin atılmasına yardımcı olduğundan gut, artrit, romatizma rahatsızlıklarında da tedaviye destek olarak kullanabilirsiniz.

MISIR PÜSKÜLÜ NEYE İYİ GELİR?

Potasyum açısından zengin olan mısır püskülleri, kalp damar sağlığının korunmasında faydalıdır.

Püsküllerdeki lif içeriği sayesinde kabızlık ile mücadele edilmesi kolaylaşır.

Mısır püskülü, idrar söktürücü ve ödem attırıcı olarak, sindirim ve boşaltım sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağladığı için aslında tüm vücuda faydalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bedendeki iltihap ve enfeksiyonları temizlediği için tüm vücut sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmaktadır.

Mısır püskülü kiraz sapı idrar yolu temizliği için birlikte demlenebilir.

Ödemin atılmasını sağlarken hem vücudun su tutmasını önler hem de bir miktar yağ atılmasını sağlar ancak bundan zayıflatıcı olduğu anlamı çıkarılmamalıdır.

Kaynak olduğu vitamin ve minerallerle de vücudun sağlıklı, zinde olmasını desteklemektedir.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Mısır püskülü çayı demlemek için küçük küçük doğranmış, taze ya da kurutulmuş mısır püskülünden bir yemek kaşığı kadar demliğe alıp üzerine kaynamış suyu ekleyin.

Bir büyük bardak çay için bu ölçü yeterli olacaktır. 15-20 dakika kadar demlendikten sonra süzüp tüketebilirsiniz.

Bazıları bunu mısır püskülü suyu olarak adlandırmaktadır. Demlenmeye bıraktığınız mısır püskülüne bir dilim limon ekleyerek ferahlatıcı bir içecek elde edebilirsiniz.

Yetişkin bir insan, mısır püskülü çayını yemeklerden önce, günde 2-3 bardak tüketebilir; ancak uyumadan hemen önce içilmesi tavsiye edilmemektedir.