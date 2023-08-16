Sağlığa faydaları dışında bakın nelere yararları var. Kabuklarını attığınıza bin pişman olacaksınız

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen salatalığın kabuklarının birçok konuya faydalı olduğu ortaya çıktı.

Sağlığa faydaları olduğu gibi mutfak tezgâhını temizlerken de kullanılması dikkat çekti.

SALATALIK KABUKLARININ SAĞLIĞA FAYDALARI…

-Kalori bulunmayan salatanın kabuğu, deriyi dolgunlaştıran, kırışıklığı önleyen kolajen olan silisten meydana geliyor.

-Kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

-Baş ağrısına iyi gelir.

-Tok tutar.

-Gerginliği alır.

-Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur.

İNATÇI KİRLERİ ÇIKARIYOR

Soyduğunuz salatalık kabuklarını mutfak tezgâhını temizlerken kullanabilirsiniz. Özellikle leke olan yere sürdüğünüz takdirde inatçı olan kirleri yok edebilirsiniz.

SALATALIK NEDİR?

Salatalık, kabakgiller familyasından bir bitki türü ve meyvesine verilen ad. Anayurdunun Kuzey Hindistan olduğu sanılan bitkinin tarımı çok eski dönemlerden beri yaygın olarak yapılmaktadır.