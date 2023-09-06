Müge Anlı'nın kızı Lidya yarışmada ortaya çıktı. Annesinin kopyası

Hafta içi her gün Atv ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok dikkat çeken programı olmaya devam ediyor.

Tüm sezon boyunca kaybolan kişileri bularak, faili meçhul cinayetleri açığa çıkartarak ve daha birçok olayın arka yüzünü ortaya çıkaran Müge Anlı’nın kızı Lidya Müge Akdağ'ın okul arkadaşlarıyla birlikte yarışmaya katıldığı ortaya çıktı.

Koç Üniversitesi'nde okuyan Lidya, Ramazan ayında katıldığı ve Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programına katıldı.

21 yaşındaki Lidya 'Kunaryalar' adlı grubuyla yarışırken annesinden söz edilmemesini rica ettiği için bugüne dek haber olmamıştı.

LİDYA AKDAĞ KİMDİR?

Müge Anlı ve Burhan Akdağ 1993 yılında evlendi. Çiftin, 2002 senesinde kızıları Lidya doğdu. Müge Anlı'nın kızı Lidya 21 yaşında.

Müge Anlı ve Burhan Akdağ, Lidya 6 yaşındayken boşandı. İlerleyen zamanda kızları Lidya için sık sık bir araya gelen çift, bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift ilerleyen zamanda tekrar boşandı.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğdu.

2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Müge Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI ÖDÜLLERİ

2016 - 43. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

2018 - 45. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

2020 - 46. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

2021 - 47. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

2022 - 48. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

(Kaynak: OdaTV)