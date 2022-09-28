Müge Boz ve ailesi Boğaz’da bisiklet turuna çıktı

Ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, 2.5 yaşındaki kızı Vina ile bisiklet keyfi yaptı.

Güzel havayı değerlendiren ve kızlarıyla bol bol vakit geçiren aile, birlikte bisiklet turuna çıktıkları bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kızlarına özel koltuk taktırıp bisikletle gezdiren çiftin, sağlıklı aktivitelerde bulunması, çocuklarına iyi örnek olmaya çalışması gözlerden kaçmazken, tebrik de topladı.

Müge “Peşlerine takıldım. Ailece gezip çok eğlendik” diye konuştu. Vina'nın keyfi ise çok yerindeydi.