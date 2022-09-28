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Müge Boz ve ailesi Boğaz’da bisiklet turuna çıktı

Oyuncu Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, kızlarıyla birlikte Boğaz’da bisiklet keyfi yaptı. Sahil kenarında çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşan Boz “Ailece gezip çok eğlendik” dedi. 

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:08
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Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz'den Boğaz’da bisiklet keyfi

Müge Boz ve ailesi Boğaz’da bisiklet turuna çıktı
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Ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, 2.5 yaşındaki kızı Vina ile bisiklet keyfi yaptı. 

Güzel havayı değerlendiren ve kızlarıyla bol bol vakit geçiren aile, birlikte bisiklet turuna çıktıkları bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kızlarına özel koltuk taktırıp bisikletle gezdiren çiftin, sağlıklı aktivitelerde bulunması, çocuklarına iyi örnek olmaya çalışması gözlerden kaçmazken, tebrik de topladı.

Müge “Peşlerine takıldım. Ailece gezip çok eğlendik” diye konuştu. Vina'nın keyfi ise çok yerindeydi.

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