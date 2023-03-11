Müge Boz'dan deprem açıklaması. ''Çok tedirginiz''

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberin göre; Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile birlikte Beca Etiler çıkışı görüntülendi.

Yaşanan depremler sonrası hayata dönmeye çalıştıklarını belirten oyuncu, "Hayatımıza yavaş yavaş devam etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yardımlarımız yapmaya çalışıyoruz. Vina’ya çok bir şey belli etmemeye çalışıyoruz. Bu şekilde günler geçiyor. Buruk bir Kadınlar Günü yaşıyoruz. En azından o bölgedeki insanlara yardımımızın dokunması için biraz biraz kendimizi toparlamamız gerekiyor. Bu anlamda yardımlarında sürdürülebilir olması gerekiyor. Herkes çok büyük bir heyecanla yardımların en iyisini yaptı. Buna devam etmemiz gerekiyor. Biz de o anlamda kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ünlü isimlerin deprem bölgesine düzenlediği moral ziyaretleri hatırlatılan Müge Boz, yakın zamanda bölgeye gitmek istediğini söyledi. Boz, “Benim de böyle bir planım vardı fakat sağlıkla ilgili ufak bir durumum olduğu için onların en son gittiği zamanı kaçırdım. Başka bir organizasyon için tarih bekliyoruz. Çok kısa zamanda ben de Caner de oraya ziyarette bulunmayı istiyoruz. Çok yakın zamanda hazırlıkları bitirip gitmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, beklenen Marmara depremi nedeniyle korku yaşadıklarını ifade etti: “Tabii ki herkesin olduğu gibi bizim de deprem korkumuz var. Çok fazla gidiş, kaçış gibi şeyleri düşünmek istemiyorum. ‘Kendi evimizde neler yapabiliriz?’ diye düşünüyoruz. Tabii ki tedirginiz. Bu bölge ile ilgili alınması gereken önlemler umarım en kısa zamanda alınır.”



