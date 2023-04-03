Muğla'da Selimiyespor rüzgarı esiyor: 5-0

2. Amatör B Grubu'nda mücadele eden Marmaris Armutalan Spor (Selimiyespor) Köyceğiz deplasmanından zaferle döndü.
Deplasmanda Köyceğiz Belediyespor'u 5-0 mağlup eden Selimiyespor 2. sırada yer aldı.
Dr. Alp Gayrımenkul 2. Amatör Ligi B Grubu'nda şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Selimiyespor'da gözünü zirveye dikti.
Marmaris Armutalan Spor (Selimiyespor) Başkanı Cumhur Kaya da hedeflerinin sezon sonunda şampionluk olduğunu belirtti.
İŞTE PUAN DURUMU:
Selimiyespor Köyceğiz Bld Spor'u 5-0'la geçti.
İŞTE GELECEK HAFTA MAÇLARI
Not: 2022-2023 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslara göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.