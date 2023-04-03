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Muğla'da Selimiyespor rüzgarı esiyor: 5-0

Dr. Alp Gayrımenkul 2. Amatör liginde mücadele eden Marmaris Armutalan Spor (Selimiyespor) sağlam adımlarla zirveye koşuyor

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 13:34
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Muğla Amatör Lig'de Selimiyespor rüzgarı

Muğla'da Selimiyespor rüzgarı esiyor: 5-0
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2. Amatör B Grubu'nda mücadele eden Marmaris Armutalan Spor (Selimiyespor) Köyceğiz deplasmanından zaferle döndü.

Deplasmanda Köyceğiz Belediyespor'u 5-0 mağlup eden Selimiyespor 2. sırada yer aldı.

Dr. Alp Gayrımenkul 2. Amatör Ligi B Grubu'nda şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Selimiyespor'da gözünü zirveye dikti.

Marmaris Armutalan Spor (Selimiyespor) Başkanı Cumhur Kaya da hedeflerinin sezon sonunda şampionluk olduğunu belirtti.

İŞTE PUAN DURUMU:

Selimiyespor Köyceğiz Bld Spor'u 5-0'la geçti.

İŞTE GELECEK HAFTA MAÇLARI

Not: 2022-2023 Sezonu Amatör  Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslara göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

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