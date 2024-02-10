Selimiye Losta Spor şampiyon gibi başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Selimiye Losta Spor şampiyon gibi başladı
Yeni sezonda yaptığı transferlerle büyük ses getiren Selimiye Losta Spor henüz ilk haftadan şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi.

2023 - 2024 2. Amatör Lig B Grubunda ilk hafta maçında Selimiye Losta Spor Bozburun Futbol sahasında Kötekli Genç Spor'la karşılaştı.

Önemli mücadeleyi CHP'nin Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü de tribünden takip etti.

Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren topa daha hakim bir oyun sergileyen Selimiye Losta Spor rakibi Kötekli Genç Spor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı da üstün olan taraf Selimiye Losta Spor'du.

Art arda bulduğu gollerle Selimiye Losta Spor karşılaşmadan 4-1 ‘lik skorla ayrıldı.

TRİBÜNDE ÖNEMLİ İSİMLER

Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü karşılaşmayı Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya ile tribünde birlikte izledi.

Başkan Cumhur Kaya maç sonrası 48 numaralı Selimiye Losta Spor'un formasını Acar Ünlü'ye hediye etti.

Karşılama dolu tribünler önünde oynandı.

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