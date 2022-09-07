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Zayıflama ilacı içti 15 yaşındaki Egehan öldü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde zayıflama ilacı kullandığı iddia edilen 15 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 16:03
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 17:24
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Muğla bu olayı konuşuyor. Zayıflama ilacı içti 15 yaşındaki Egehan öldü. Bu işin şakası yok

Zayıflama ilacı içti 15 yaşındaki Egehan öldü
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İHA'nın haberine göre, Ortaca sanayisinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Egehan Bülbül, geçtiğimiz gün işyerinde aniden fenalaştı. 

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Egehan Bülbül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Egehan Bülbül’ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

Buradaki işlemlerinin ardından 15 yaşındaki gencin cenazesi Ortaca Burunucu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bu arada Egehan Bülbül’ün bir süredir kiloları nedeniyle zayıflama ilacı kullanıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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