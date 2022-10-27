Muğla Fethiye’de icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Patlangıç Mahallesi, Kemer Mevkii, 2561 Ada, 6 Parsel sayılı, ARSA cinsli, 339,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz. Taşınmaz, pazaryeri mahallesinde, Patlangıç Şehit Feramil Ferhat Kaya Orta Okulu'nun 385 metre Güneybatısında, Uğurlu Camii'nin 295 metre Güneydoğusunda ve Pazaryeri Mahallesi Semt Pazarının 180 metre Güneyinde konumlanmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge; Fethiye ilçe merkezine yaklaşık 3,5 km mesafede bulunan, ticaret ve konut ağırlıklı olarak gelişmekte olan bir bölgedir. Patlangıç Ölüdeniz Caddesi ve semt pazarı çevresi ticari, iç kesimler konut ağırlıklı gelişmektedir. Bölgedeki yapılaşmalar genellikle 3-4 katlı apartman tipi konut binaları şeklindedir. Süleyman Demirel Bulvarı'na yaklaşık 350 metre mesafede bulunması itibariyle toplu taşıma araçlarıyla ve özel araçla ulaşımı kolay bir bölgedir. Semt pazarına, ilköğretim okuluna, alışveriş alanlarına ve sağlık ocağına yürüme mesafesinde bulunmaktadır.

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