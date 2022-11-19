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Muğla Marmaris’te icradan satılık arsa

T.C. Marmaris 2. İcra Dairesi tarafından Muğla Marmaris'te arsa icradan satılacak.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 10:29
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Muğla Marmaris’te icradan satılık arsa

Muğla Marmaris’te icradan satılık arsa
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Muğla İl, Marmaris İlçe, SÖĞÜT Mahalle/Köy, Bozat Mevkii, 133 Ada, 91 Parsel, Taşınmazın içinde herhangi bir yapılanma ya da inşaat unsuru bulunmamakta olup, içerisinde bir adet su kuyusu vardır. Parsel yamuk formlu geometrik yapıda ve eğimsiz düz arazi yapısındadır. Toprak yapısının, analize dayanmayan makroskobik inceleme sonucunda (su tutma kapasitesi, toprak rengi ve toprak bünyesi dikkate alınarak) bölge itibari ile killi-tınlı, orta bünyeli, taşsız, derin profilli (60-90 cm), etkili toprak derinliği 30-45 cm'dir. Organik maddece orta düzeydedir ve kahverengi toprak rengindedir. Taşınmazın zemini düzdür. Taşınmaz genel görünümü itibariyle verimli bir arazi yapısına sahiptir.Elektrik suyu, yol ve haberleşme imkanları mevcut olup belirtilen altyapı imkanları vardır. Ulaşım imkanları ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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