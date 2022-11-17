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Muğla Marmaris’te icradan satılık dükkan

T.C. Marmaris 2. İcra Dairesi tarafından Muğla Marmaris'te dükkan icradan satılacak.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:41
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Muğla Marmaris’te icradan satılık dükkan

Muğla Marmaris’te icradan satılık dükkan
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Muğla ili Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi Çıldır Mevkii 144 Ada 189 Parsel Zemin Kat 7 bağımsız bölüm sayılı taşınmaz Dükkan vasfında olup, tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Dükkan olan bağımsız bölüm, betorname karkas olarak inşa edilmiş binanın zemin katında yer almakta olup, 22,35 m2 alana sahiptir. Ön cephesi çift kat damperli cam ve aynı özellikli giriş kapısı bulunmaktadır. Zemini seramik ile kaplı ve duvar yüzeyleri alçı sıvalı ve boyalı, tavanı ise asma alçı tavanlı ve spot aydınlatmalıdır. Dükkan hali hazırda giyim mağazası olarak kullanılmaktadır. Elektrik ve suyu mevcut olup altyapısı tamdır. Marmaris şehir merkezine yaklaşık 1 km, denize takriben 100 m. mesafededir. Dükkan içerisinde wc bulunmamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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