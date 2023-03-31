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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli personel ilanına çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:36
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli personel ilanına çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli personel ilanına çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemize bağlı birimlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 42 (kırk iki) sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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