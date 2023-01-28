Muğla’da sahte alkol operasyonu

İHA’nın haberine göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Kozağaç Mahallesi'nde bir ikamette sahte alkol üretildiği bilgisine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre E.G. isimli şahsın ikametinde sahte alkol ürettiği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, yapılan tespit üzerine düzenlenen operasyonda KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 1 adet alkol damıtma düzeneği, 1 litre anason yağı, 132 litre sahte alkol ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli E.G. hakkında adli işlem başlatıldı.