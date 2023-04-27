Muğla'da 3 kişi uyuşturucu satmaktan tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine Fethiye Narkotik Ekipleri operasyon düzenlerken, yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'da 3 kişi uyuşturucu satmaktan tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Fethiye’nin Patlangıç Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Ekipleri ikamete operasyon düzenledi. İkamette uyuşturucu partisi şeklinde eğlence olduğu görülürken 10 kişi gözaltına alındı. İkamet ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 250 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 11 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 7 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticaretinden adli mercilere sevk edilen E.C.T, M.M ve D.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Erdoğan: İkinci ve üçüncü nükleer santrallerimiz için de en kısa sürede harekete geçeceğiz Siyaset
Erdoğan: İkinci ve üçüncü nükleer santrallerimiz için de en kısa sürede harekete geçeceğiz
Borsa günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Son Dakika... Sivas'ta korkutan deprem Güncel
Son Dakika... Sivas'ta korkutan deprem
Rıza Çalımbay: Final niteliğinde olacak Spor
Rıza Çalımbay: Final niteliğinde olacak
Rize'de çay üreticileri eylem yaptı Güncel
Rize'de çay üreticileri eylem yaptı
Tunç Soyer: Trafoya kediyi sokmayacağız Siyaset
Tunç Soyer: Trafoya kediyi sokmayacağız
21 yılda 8 imar affı çıkaran AKP'den deprem raporu açıklaması: Yeni imar kanunu hazırlanmalı Siyaset
21 yılda 8 imar affı çıkaran AKP'den deprem raporu açıklaması: Yeni imar kanunu hazırlanmalı