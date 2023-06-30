Muğla'da 99 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Ekipler, 29 Haziran'da Bodrum açıklarında lastik botla seyreden 25 kaçak göçmeni durdurdu. Aynı gün Milas açıklarında İtalya'ya gitmeye çalışan yelkenli teknedeki 74 kaçak göçmeni ve 2 şüpheliyi de yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Haziran saat 03.50'de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli lastik bottaki 25 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler, aynı tarihte saat 15.35’te Milas açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, İtalya rotası üzerinde tespit edilen yelkenli teknedeki 74 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin ise sorgusu sürüyor.