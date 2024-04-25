Muğla’da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: İHA
Muğla’da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir otelde çalışan 35 yaşındaki İlknur Ç., A.İ.K isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Marmaris’in İçmeler Mahallesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir otelde teknik personel olarak çalışan 39 yaşındaki İlknur Ç., A.İ.K. isimli şahısla, iş yerinin dışında konuşmaya başladı. Konuşurken kavga çıkması üzerine, A.İ.K. yanında bulunan bıçakla İlknur Ç.’yi bıçakladı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine birçok sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, 35 yaşındaki İlknur Ç. ise yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü iletildi.

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