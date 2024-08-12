Muğla'da can pazarı: İşçi servisi ile itfaiye aracı çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA
Muğla'da can pazarı: İşçi servisi ile itfaiye aracı çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü

Muğla'da işçi servisi ve itfaiye aracının karıştığı feci kazada ortalık savaş alanına döndü.

Muğla'nın Milas ilçesinde, yangın söndürme çalışmalarından dönen itfaiye aracı ile işçileri taşıyan servis aracının kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

qqq.jpg

Kaza, Milas-Ören karayolundaki Kalınağıl Mahallesi kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir işletmede çalışan işçileri taşıyan servis aracı, yangın müdahalesinden dönen itfaiye aracıyla kavşakta çarpıştı.

aw265280-15.jpg

Çarpışmanın şiddetiyle itfaiye aracı devrilerek yol kenarına savruldu.

aw265280-13.jpg

Yaşanan feci kazada bölge savaş alanına dönerken, çevredekilerin yaptığı ihbar sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma yönlendirildi.

aw265280-14.jpg​​​​​​​

Yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

aw265280-11.jpg​​​​​​​

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

aw265280-12.jpg

aw265280-09.jpg

aw265280-10.jpg

aw265280-07.jpg

aw265280-08.jpg

aw265280-06.jpg

aw265280-05.jpg

aw265280-04.jpg

aw265280-03.jpg

aw265280-02.jpg

İlgili Haberler
Aşırı yağışlar can aldı. 94 ölü
Aşırı yağışlar can aldı. 94 ölü
Aylık 63 bin lira maaşa bağlıyor. Oranlar sil baştan değişti
Uçak seyahati yapacaklar dikkat: Bu gece resmen başlıyor
Son Haberler
Aşırı yağışlar can aldı. 94 ölü Dünya
Aşırı yağışlar can aldı. 94 ölü
Van Bronckhorst sahadaki rezilliği açıkladı Spor
Van Bronckhorst sahadaki rezilliği açıkladı
Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın! Dünya
Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın!
Samsunspor Beşiktaş maçındaki rezilliği açıkladı Spor
Samsunspor Beşiktaş maçındaki rezilliği açıkladı
Aylık 63 bin lira maaşa bağlıyor. Oranlar sil baştan değişti Ekonomi
Aylık 63 bin lira maaşa bağlıyor. Oranlar sil baştan değişti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir ilk. Tüm zamanların rekoru kırıldı Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir ilk. Tüm zamanların rekoru kırıldı