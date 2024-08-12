Muğla'da can pazarı: İşçi servisi ile itfaiye aracı çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde, yangın söndürme çalışmalarından dönen itfaiye aracı ile işçileri taşıyan servis aracının kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Milas-Ören karayolundaki Kalınağıl Mahallesi kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir işletmede çalışan işçileri taşıyan servis aracı, yangın müdahalesinden dönen itfaiye aracıyla kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle itfaiye aracı devrilerek yol kenarına savruldu.

Yaşanan feci kazada bölge savaş alanına dönerken, çevredekilerin yaptığı ihbar sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma yönlendirildi.

​​​​​​​

Yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

​​​​​​​

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.