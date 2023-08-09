Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

KAYNAK: AA
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

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Sarp arazide devam eden yangına havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürdü.

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Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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