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Muğla’da depremzede vatandaşların sağlık sorunlarıyla ilgili son gelişme

Deprem bölgesinden Muğla’ya gelen depremzedelerden 3 bin 700’ü barınma alanlarındaki revirlerde sağlık taramasından geçirilerek muayene edildiği, 11 bin 384 afetzede ile mobil sağlık hizmeti ekipleri bire bir görüşme sağlandığı bildirildi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 09:10
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Muğla’da depremzede vatandaşların sağlık sorunlarıyla ilgili son gelişme

Muğla’da depremzede vatandaşların sağlık sorunlarıyla ilgili son gelişme
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İHA’nın haberine göre; Muğla Valiliği koordinasyonunda Gençlik Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlara, kamu misafirhanelerine, otellere ve kendi akraba/yakınlarının evlerine yerleştirilerek, Muğla’da misafir edilen depremzede vatandaşların gelişlerinden itibaren karşılama kayıt noktalarında sağlık yönünden ilk değerlendirmeleri yapılarak gerekli görülen durumlarda sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavilerine başlandı.

Barınma alanlarında ilçelerdeki sağlık personelleri ve 112 ekipleri ile 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veren 5 revir kuruldu. Vatandaşların ilk muayeneleri bu revirlerde yapılırken, gerekli durumlarda nakil aracı ayarlanarak ilgili hastanelerde poliklinik muayeneleri sağlanıyor. Kronik hastalıkları olan depremzedeler için düzenlen reçeteler Muğla Eczacı Odası Temsilcisine gönderilerek ilaçların/medikal malzemelerin revirlere iletilmesi ve eczacı odasının görevlendirdiği gönüllü eczacılar tarafından hastalara ulaştırılması sağlanıyor. Ayrıca akraba ve yakınlarının evlerinde kalan depremzede vatandaşlarımıza mobil sağlık ekipleri tarafından hizmet veriliyor.

Hastanelerin poliklinik giriş alanlarında bulunan karşılama yönlendirme birimlerine yakın konumda Depremzede Başvuru ve Danışma Birimi oluşturularak, bu birimlerce depremzede vatandaşların tıbbi ihtiyacına göre MHRS randevu şartı aranmaksızın uygun polikliniklerde muayene olmaları sağlanıyor.
Kamu hastanelerinin acil servis ve polikliniklerine bugüne kadar 5 bin 106 hasta başvururken, bu hastalardan 71’i servislere yatırıldı, 65’inin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Hastane acil servislerine başvuran depremzede vatandaşlara ve onların ailelerine uygun zamanda gerekli psikososyal desteğin verilmesi amacıyla Krize Müdahale Birimi çalışmaları aktifleştirildi.

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