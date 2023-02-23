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Depremzedeler arkasını dönünce Mahir Ünal kamerayı uzaklaştırdı

AKP'li Mahir Ünal depremzedeleri ziyarete gittiği sırada depremzedelerin arkasını döndüğü sırada kendisini çeken bir kişiye "Çekme oğlum, çekme" diye tepki gösterdi. Ünal'ı kayda alan kişi, canlı yayını kapattı. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 08:38
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Mahir Ünal depremzedeler arkasını dönünce kendisini çeken kamerayı uzaklaştırdı

Depremzedeler arkasını dönünce Mahir Ünal kamerayı uzaklaştırdı
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AKP Kahramanmaraş Mlletvekili Mahir Ünal geçtiğimiz günlerde depremzedeleri ziyareti sırasında bir depremzedenin kendisine “4 enkazım var” diye tepki gösteren depremzedeyi dinlememiş ve sosyal medyadan ve deprem bölgesinden tepki toplamıştı.

MAHİR ÜNAL'DAN BİR TEPKİ ÇEKEN HAREKET DAHA

Deprem sonrasında gittiği bir köyde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Mahir Ünal, bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Depremzedelerle sohbeti bittikten sonra kendisini videoya almaya devam eden vatandaşa Ünal, “Çekme oğlum, çekme, çekme” diye tepki gösterdi. Ünal’ın tepkisinden sonra çevredeki insanlar da gelerek video çeken vatandaşı engellemeye çalıştı.

Videoya çeken o kişi ise canlı yayında “Arkadaşlar yayını kapatmak zorunda kalıyoruz. Yayını kapatmamız isteniyor” dedi.

O anlar sosyal medyada hızla yayılırken görüntü viral oldu.

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